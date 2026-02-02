Інфантіно дав інтерв'ю журналістці Ялда Хакім, в якому розкритикував відсторонення Росії від турнірів під егідою УЄФА та ФІФА.

Що сказав президент ФІФА про Росію?

Як пише Sky News, президент ФІФА заявив, що "потрібно обов'язково" зняти з Росії заборону на участь у змаганнях клубів та збірних.

Інфантіно переконаний, що відсторонення, яке відбулося у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення, "нічого не досягло, натомість створило ще більше розчарування та ненависті".

Знаєте, що допоможе? Щоб хлопці та дівчата з Росії грали у футбол в інших частинах Європи. Нам взагалі потрібно розглянути зміну до статуту, щоб ми більше ніколи не забороняли країнах грати у футбол лише через дії їхніх політичних лідерів,

– цинічно сказав Інфантіно.

Президент ФІФА додав, що це дозволяє "тримати лінії зв'язку відкритими", а також закликав ніколи не бойкотувати змагання, бо "у розділеному та агресивному світі потрібно, щоб люди десь об'єднувалися спільними емоціями".

Як Інфантіно проявляв прихильність до диктаторів?