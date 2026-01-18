Несмотря на критику за политизированность и заигрывание с диктаторами, Инфантино комфортно чувствует себя на посту руководителя мирового футбола. Его зарплата за десятилетие выросла в 4 раза, пишет 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

Сколько зарабатывает президент ФИФА Инфантино?

Финансовые условия Джанни Инфантино стали известны благодаря обязательству ФИФА ежегодно подавать декларацию в Налоговую службу США.

В последнем отчете, который руководящий орган мирового футбола прислал в ноябре прошлого года, указано, что президент заработал за год 6,13 миллиона долларов.

Из этой суммы базовая зарплата составила почти 3 миллиона, 1,87 миллиона бонусов, 1,14 миллиона "других компенсаций" и даже 155 тысяч долларов "пенсии и отложенной компенсации".

Восемь лет назад ФИФА выплачивала своему руководителю лишь 1,5 миллиона долларов в год. То есть Инфантино удалось достичь фантастического показателя в +300% зарплаты.

В какие скандалы попал Инфантино за время работы в ФИФА?