Несмотря на критику за политизированность и заигрывание с диктаторами, Инфантино комфортно чувствует себя на посту руководителя мирового футбола. Его зарплата за десятилетие выросла в 4 раза, пишет 24 Канал со ссылкой на Le Monde.
Смотрите также В ФИФА революционно изменят правила футбола: что будет запрещено и кому это поможет
Сколько зарабатывает президент ФИФА Инфантино?
Финансовые условия Джанни Инфантино стали известны благодаря обязательству ФИФА ежегодно подавать декларацию в Налоговую службу США.
В последнем отчете, который руководящий орган мирового футбола прислал в ноябре прошлого года, указано, что президент заработал за год 6,13 миллиона долларов.
Из этой суммы базовая зарплата составила почти 3 миллиона, 1,87 миллиона бонусов, 1,14 миллиона "других компенсаций" и даже 155 тысяч долларов "пенсии и отложенной компенсации".
Восемь лет назад ФИФА выплачивала своему руководителю лишь 1,5 миллиона долларов в год. То есть Инфантино удалось достичь фантастического показателя в +300% зарплаты.
В какие скандалы попал Инфантино за время работы в ФИФА?
- Немало критики вызвало откровенное лоббирование Инфантино проведения чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии: чиновник сделал все возможное, чтобы у государства на Ближнем Востоке не было конкурентов.
- Президент ФИФА опозорился на похоронах легенды футбола Пеле, делая селфи прямо у гроба бразильца.
- Инфантино – известный путинист и сторонник возвращения россиян в большой футбол, о чем он в очередной раз заявил на Конгрессе УЕФА в 2025 году.
- Он также всячески угождает президенту США Дональду Трампу и присудил ему первую Премию мира от ФИФА, не согласовав это решение ни с кем другим в руководстве организации.