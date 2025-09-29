Революционное решение ФИФА заценят далеко не все. Международная федерация футбола ассоциации решила упростить работу голкиперам, пишет 24 Канал со ссылкой на Bild.

Что изменится в футбольных правилах во время матчей?

В ФИФА решили запретить добивание футболиста после пробития пенальти. То есть, если голкипер парирует выстрел игрока соперника, то футболисты не смогут повторно нанести угрозу вратарю на добивании. В таком случае будет назначен удар от ворот, независимо от того, куда отпрыгнет мяч.

Это делается для того, чтобы уменьшить количество желтых карточек во время преждевременного забегания в штрафную площадь во время пробивания 11-метрового. Футболисты больше не смогут ждать добивания возле штрафной.

Пока неизвестно, как в обновленных правилах будет прописан вариант, если мяч попадет в каркас ворот без прикосновения от голкипера. Инициатором и сторонником такого революционного решения является лично президент ФИФА Джанни Инфантино.

Обновленные правила могут использовать уже со следующего сезона-2026/2027. Для утверждения этих правил нужна только подпись IFAB. Интересно, что ранее соответствующий орган отклонял это предложение от ФИФА.

Известно, что уже запланированы тестирования этих правил по пенальти в матчах. Вероятно, что место такому эксперименту будет во время игр молодежных и низших лиг. После чего будет принято финальное решение.

Как сейчас пробивают правила пенальти?

В текущем сезоне-2025/2026 действует традиционное правило добивания после пробития неудачного пенальти. Это дает второй шанс команде, получившей 11-метровый, на забитие гола. Футболисты же ждут на линии штрафной, чтобы забежать в штрафную.

Если вратарь парировал пенальти, а мяч при этом вылетел за пределы ворот, то судья указывал на угловой. В новых правилах никаких угловых не будет.

Реакция футбольных болельщиков на изменения от ФИФА?

Футбольных фанов беспокоит неполноценность этих правил. В соцсетях болельщики не понимают, что будет, если мяч попадет в каркас ворот или голкипер отразит удар, после чего круглый отлетит в штангу или перекладину. Болельщики предполагают, что штанга и перекладина не будет учитываться, как плоскость ворот, поэтому будет учитывать, как удар от ворот.

Также уже шутят, что следующей революцией ФИФА будут касаться сейвов голкиперов.

Есть альтернатива – запретить сейвы вратарям,

– написал один из фанов.

"А если голкипер потянет, и мяч попадет в стойку, добивание – гол. И снова на вари по 5 минут будут смотреть было ли касание кипера к мячу или нет".

"Мне кажется будет точное правило. Мяч после удара не оказался в воротах – от ворот".

Отметим, что у ФИФА это решение не является единичным. Ассоциация хочет увеличить количество участников чемпионата мира-2030 до 64-х участников. Об этом сообщило испанское издание ESPN.

К слову, легендарный Эрик Кантона недавно призвал ФИФА и УЕФА отстранить израильские команды из-за операции в Газе, сравнивая это с санкциями против России после вторжения в Украину.