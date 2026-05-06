Как следствие, клубы из России отстранили от участия в еврокубках. Кроме того, санкции коснулись и сборных, ведь местная национальная команда не допускается к отборам на Евро или чемпионат мира, сообщает Sports Illustrated.

Вернется ли Россия в футбол?

Однако в последнее время россияне активизировали усилия по возвращению в международный футбол. Их сборная активно играет товарищеские матчи, в том числе против нескольких команд из Европы.

В конце концов вопрос возможного возвращения России в футбол поднимался и на 76-м Конгрессе ФИФА, который прошел 30 апреля в Ванкувере. Однако усилия страны-террористки и ее сторонников остались тщетными.

ФИФА решила продлить международный бан для трех стран – Пакистана, России и Конго. Это означает, что в сезоне 2026 – 2027 россияне снова не будут представлены в еврокубках.

Какая позиция у президента ФИФА?

Вероятно, также Россия не будет допущена к отбору на Евро-2028, но список участников еще должен принять УЕФА. Интересно, что еще в феврале президент ФИФА Джанни Инфантино выступил за снятие санкций с России.

Мы должны пересмотреть этот бан. Он ничего не достиг, только создал больше разочарования и вражды. Мы должны закрепить в наших уставах, что не должны никогда отстранять ни одну страну от футбола из-за действий их политических лидеров. Кто-то должен держать связи открытыми,

– говорил Инфантино в феврале этого года.

Сообщается, что Джанни решил не навязывать свою позицию Конгрессу из-за предстоящих выборов президента ФИФА. Швейцарец хочет заручиться поддержкой европейских ассоциаций.

Большинство из них поддерживают Украину и отказываются играть против россиян. Именно поэтому Инфантино решил не менять условия бана для России. Ранее легенда НХЛ Доминик Гашек жестко раскритиковал главу ФИФА за пророссийские заявления.

Какие санкции против россиян в футболе?