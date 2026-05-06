Як наслідок, клуби з Росії відсторонили від участі в єврокубках. Крім того, санкції торкнулись і збірних, адже місцева національна команда не допускається до відборів на Євро або чемпіонат світу, повідомляє Sports Illustrated.

До теми Росія виходить зі спортивної ізоляції: які федерації вже зняли санкції

Чи повернеться Росія у футбол?

Проте останнім часом росіяни активізували зусилля щодо повернення у міжнародний футбол. Їх збірна активно грає товариські матчі, в тому числі проти кількох команд з Європи.

Зрештою питання можливого повернення Росії у футбол піднімалось і на 76-му Конгресі ФІФА, який пройшов 30 квітня у Ванкувері. Проте зусилля країни-терористки та її прибічників залишились марними.

ФІФА вирішила продовжити міжнародний бан для трьох країн – Пакістана, Росії та Конго. Це означає, що в сезоні 2026 – 2027 росіяни знову не будуть представлені в єврокубках.

Яка позиція у президента ФІФА?

Ймовірно, також Росія не буде допущена до відбору на Євро-2028, але список учасників ще має ухвалити УЄФА. Цікаво, що ще в лютому президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив за зняття санкцій з Росії.

Ми повинні переглянути цей бан. Він нічого не досягнув, тільки створив більше розчарування та ворожнечі. Ми маємо закріпити в наших статутах, що не маємо ніколи відсторонювати жодну країну від футболу через дії їхніх політичних лідерів. Хтось має тримати зв'язки відкритими,

– казав Інфантіно в лютому цього року.

Повідомляється, що Джанні вирішив не нав'язувати свою позицію Конгресу через майбутні вибори президента ФІФА. Швейцарець хоче заручитися підтримкою європейських асоціацій.

Більшість з них підтримують Україну та відмовляються грати проти росіян. Саме тому Інфантіно вирішив не змінювати умови бану для Росії. Раніше легенда НХЛ Домінік Гашек жорстко розкритикував голову ФІФА через проросійські заяви.

Які санкції проти росіян у футболі?