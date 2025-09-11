Россия не собирается прекращать войну против Украины, но пытается восстановить отношения с Соединенными Штатами. В пропагандистских СМИ разлетелась новость о проведении футбольного матча Россия – США, пишет 24 Канал.

Как в США опровергли заявление Лаврова?

Автором фейкового заявления стал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В понедельник, 8 сентября, он рассказал местным СМИ, что ФИФА собирается организовать товарищеский поединок Россия – США в рамках подготовки к ЧМ-2026.

"Знаю, что уже в некоторых кругах, включая руководство ФИФА, обсуждают возможность проведения футбольного матча между странами-хозяйками ЧМ-2018 и ЧМ-2026. Раньше у нас были традиции хоккейных гастролей друг к другу, и в этом есть большой интерес", – хвастался Лавров.

Один из российских спортивных порталов решил проверить заявление лживого министра и обратился за разъяснением в Федерацию футбола США (US Soccer). Ответ организации был однозначным.

Мы не ведем переговоров с Россией о проведении каких-либо матчей сборной страны,

– ответили в US Soccer.

Отметим, что глава МИД России не впервые распространяет ложь. Приспешник диктатора Путина оправдывает войну в Украине "защитой россиян", что "Россия не собиралась оккупировать украинские территории" и о "нелегитимности Зеленского".

Какие санкции применены против России в футболе?

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Россию отстранили от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Российские клубы четвертый год подряд пропускают еврокубковые турниры, а сборные страны-агрессора не играет в квалификациях ЧЕ и ЧМ.

Свое самолюбие россияне тешат товарищескими спаррингами со сборными Кубы, Кении, Беларуси, Вьетнама, Сирии и другими командами из второй сотни рейтинга ФИФА.

