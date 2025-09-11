Российский спорт оказался в изоляции после начала полномасштабной войны в Украине. Клубы не допускают к еврокубкам, а сборные не участвуют в международных турнирах, сообщает 24 Канал.

Как опозорилась Барселона?

Однако некоторые клубы и организации все равно пытаются сотрудничать с представителями страны-террористки. Опять в скандальную историю вляпалась Барселона.

Клуб планирует уже в конце сентября вернуться на свой стадион "Камп Ноу", который последний годы был на реконструкции. По случаю этого события каталонцы решили пригласить мировых знаменитостей на это событие.

Среди приглашенных оказался и популярный российский блогер по прозвищу Хасбик. Парень получил официальное письмо от директора по институциональным связям и протоколу Барселоны Жорди Гомеса.

Его опубликовал российский боец ММА Аюб Гимбатов, который также приглашен на событие. Неудивительно, что такой шаг от Барселоны вызвал негативную реакцию у украинских фанатов.

23-летний Хасбулла Магомедов родился в Дагестане. В детстве у россиянина обнаружили аномалию роста, диагностировав карликовость. Хасбик имеет рост всего 93 сантиметра и весит 20 килограммов. Блогер запомнился вирусными видео в интернете в 2020 году, после чего начал набирать популярность.

Какие зашквары у Барселоны?