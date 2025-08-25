Долгое время Ямаль держал свои отношения под занавесом. Однако 18-летний вундеркинд все-таки решил приоткрыть завесу со своих отношений, сообщает 24 канал со ссылкой на gsm_hq.

С кем встречается Ямал?

Долгое время Ламина Ямаля связывали с Нико Николь. А уже недавно испанский футболист подтвердил отношения с аргентинской моделью, которая старше его аж на 7 лет.

В инстаграме футболиста появился сторис, где пара сидит вместе в романтической атмофсере, очевидно что-то празднуя. 18-летний звездный Ламин Ямаль поздравил свою возлюбленную с 25-летием.

Ранее Нико и Ламина видели вместе в аэропорту Монако. Однако официально отношения впервые подтвердились на праздновании дня рождения аргентинской модели.

Ямаль вместе Николь / Скриншот из инстаграма футболиста

Напомним, что для Нико Николь это не первые отношения с известным футболистом. Ранее аргентинская модель встречалась с Энцо Фернандесом, который выступает за лондонский Челси.

Ранее сообщали о том, что Ламин Ямал получил 10-й номер в Барселоне. Теперь испанский футболист будет носить на спине легендарную "десятку", под которой в свое время играл Лионель Месси.