Ламин Ямаль стал новой звездой Барселоны. Еще до 18 лет вингер выиграл Евро и Ла Лигу, а теперь приносит клубу еще и финансовую пользу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Culemania.

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Сколько заработали на футболках?

С нового сезона Ламин будет играть под 10-м номером. Он является легендарным для клуба, ведь под ним играли Диего Марадона, Роналдиньо и Лионель Месси. Ямаля уже представили с новой футболкой.

Как стало известно, всего за один день по миру было продано около 70 тысяч футболок Барселоны с "десяткой" и фамилией Ямаля. Компания Nike реализовала их в 170-ти странах мира.



Ламин Ямаль с новым номером / фото ФК Барселона

Это позволило Барселоне всего за день заработать около 10 миллионов евро. Цена футболки варьируется от 115 до 185 евро, а клуб заверил, что запасы еще остаются большими.

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Напомним, что в прошлом сезоне Ямаль провел 55 матчей за Барселону, отметившись 18 голами и 21 ассистом. Клубу удалось выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов. К слову, перед стартом сезона Левандовский сменил прическу.