Ламін Ямаль став новою зіркою Барселони. Ще до 18 років вінгер виграв Євро та Ла Лігу, а тепер приносить клубу ще і фінансову користь, повідомляє 24 Канал з посиланням на Culemania.

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Скільки заробили на футболках?

З нового сезону Ламін гратиме під 10-им номером. Він є легендарним для клубу, адже під ним грали Дієго Марадона, Роналдіньо та Ліонель Мессі. Ямаля вже представили з новою футболкою.

Як стало відомо, всього за один день по світу було продано близько 70 тисяч футболок Барселони з "десяткою" та прізвищем Ямаля. Компанія Nike реалізувала їх у 170-ти країнах світу.



Ламін Ямаль з новим номером / фото ФК Барселона

Це дозволило Барселоні всього за день заробити близько 10 мільйонів євро. Ціна футболки варіюється від 115 до 185 євро, а клуб запевнив, що запаси ще залишаються великими.

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Нагадаємо, що минулого сезону Ямаль провів 55 матчів за Барселону, відзначившись 18 голами та 21 асистом. Клубу вдалось виграти чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії, а також дійти до півфіналу Ліги чемпіонів. До слова, перед стартом сезону Левандовський змінив зачіску.