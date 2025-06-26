Таким прикладом став атакувальний півзахисник Ноа Дарвіх. Він незабаром залишить "блаугранас" і продовжить свою кар'єру в Бундеслізі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Football Transfers.

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Німець розчарував Барселону

Каталонський клуб провів успішні перемовини зі Штутгартом. Сторони узгодили всі деталі майбутнього трансферу, який обійдеться німцям менше, ніж в один мільйон євро.

18-річний півзахисник пройде медогляд, після чого відбудеться офіційне оголошення про перехід. Німецький футболіст два сезони був гравцем Барселони.

"Блаугранас" придбали юного футболіста в серпні 2023 року з Фрайбурга за 2,5 мільйона євро. На той час він вважався одним із найперспективніших гравців світу, тому каталонці прописали у його контракті клаусулу в розмірі один мільярд євро.

Однак з того часу Ноа Дарвіх не зумів спрогресувати та пробитися до першої команди Барселони. Він навіть не став основним гравцем резерву, через що тренерський штаб розчарувався та вирішив попрощатися з футболістом.

Довідка. В сезоні-2024/2025 німецький гравець провів 25 матчів у складі Барселони B. У них він відзначився лише двома асистами.

Нагадаємо, що напередодні Барселона оголосила дату, коли повернеться на "Камп Ноу". Домашній стадіон каталонців після реконструкції вміщатиме 105 тисяч глядачів.