Каталонська Барселона останнім часом була змушена виступати на іншому стадіоні через реконструкцію "Камп Ноу". Втім нарешті "блаугранас" оголосили про повернення на рідну арену, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Повернення додому

Вже 10 серпня Барселона проведе свій перший матч на оновленому стадіоні. Це буде гра Кубка Жуана Гампера, який є традиційним виставковим турніром для каталонців та складається лише з одного матчу.

Суперник наразі ще невідомий. При цьому будівельні роботи у різних зонах арени ще будуть продовжуватися. Наразі завершується будівництво третього ярусу та VIP-трибун, а тако встановлення даху.

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Після відкриття стадіону Барселона ще займатиметься облаштуванням території навколо нього. Зазначимо, що "Камп Ноу" був на реконструкції з літа 2023 року.

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Тепер арена носитиме ім'я спонсора та називатиметься "Spotify Camp Nou". Місткість стадіону збільшена до 105 тисяч глядачів, що зробить його найбільшим у Європі. Останні два сезони Барселона виступала на Олімпійському стадіоні.

Нагадаємо, що минулий сезон видався вдалим для "блаугранас". Каталонці виграли чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії, а також дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів. До слова, Барселоні загрожує втрата очок у новому сезоні.