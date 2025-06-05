УЄФА розслідує фінансову діяльність Барселони та підозрює клуб у серйозних порушеннях правил фінансового фейр-плей. Попри те що у 2023 році каталонці вже отримали штраф у пів мільйона євро, нові звинувачення можуть обернутися значно жорсткішими санкціями, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

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Жорстке покарання для Барселони

Щоб уникнути серйозних фінансових труднощів, керівництво Барселони протягом останніх років активно використовувало альтернативні джерела доходів. Зокрема, клуб продав частку в своїй медіакомпанії, відсоток майбутніх прибутків від телетрансляцій, а також частину доходів від VIP-секторів на новому стадіоні Spotify Camp Nou, який наразі перебуває в процесі реконструкції.

Ці заходи дозволили "каталонцям" отримати необхідні кошти для функціонування, зокрема для реєстрації нових гравців і підтримання стабільності в умовах жорстких обмежень Ла Ліги.

Однак УЄФА не визнає подібні фінансові операції як прозорі та відповідні стандартам фінансового фейр-плей. На відміну від Ла Ліги, яка дала Барселоні зелене світло, європейська футбольна організація вважає, що клуб маніпулював фінансовою звітністю для обходу правил. У зв’язку з цим, УЄФА розглядає можливість введення нових санкцій проти команди.

Серед можливих покарань втрата очок у наступному розіграші Ліги чемпіонів або обмеження на кількість гравців, яких клуб зможе зареєструвати в єврокубках. Це може серйозно вдарити по спортивних амбіціях команди та вплинути на її результати в новому сезоні.

Керівництво Барселони сподівається, що порушення будуть класифіковані як незначні, а покарання обмежиться лише фінансовим штрафом, подібним до того, який клуб отримав у 2023 році.

Нагадаємо, що після Євро-2024 Барселона вже потрапляла у скандал з реєстрацією Дані Ольмо. Через фінансові обмеження Ла Ліги та перевищення зарплатного ліміту клуб не зміг одразу зареєструвати гравця для участі в чемпіонаті.