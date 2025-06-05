УЕФА расследует финансовую деятельность Барселоны и подозревает клуб в серьезных нарушениях правил финансового фэйр-плей. Несмотря на то что в 2023 году каталонцы уже получили штраф в полмиллиона евро, новые обвинения могут обернуться значительно более жесткими санкциями, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

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Жесткое наказание для Барселоны

Чтобы избежать серьезных финансовых трудностей, руководство Барселоны на протяжении последних лет активно использовало альтернативные источники доходов. В частности, клуб продал долю в своей медиакомпании, процент будущих доходов от телетрансляций, а также часть доходов от VIP-секторов на новом стадионе Spotify Camp Nou, который сейчас находится в процессе реконструкции.

Эти меры позволили "каталонцам" получить необходимые средства для функционирования, в частности для регистрации новых игроков и поддержания стабильности в условиях жестких ограничений Ла Лиги.

Однако УЕФА не признает подобные финансовые операции как прозрачные и соответствующие стандартам финансового фэйр-плей. В отличие от Ла Лиги, которая дала Барселоне зеленый свет, европейская футбольная организация считает, что клуб манипулировал финансовой отчетностью для обхода правил. В связи с этим, УЕФА рассматривает возможность введения новых санкций против команды.

Среди возможных наказаний потеря очков в следующем розыгрыше Лиги чемпионов или ограничение на количество игроков, которых клуб сможет зарегистрировать в еврокубках. Это может серьезно ударить по спортивным амбициям команды и повлиять на ее результаты в новом сезоне.

Руководство Барселоны надеется, что нарушения будут классифицированы как незначительные, а наказание ограничится лишь финансовым штрафом, подобным тому, который клуб получил в 2023 году.

Напомним, что после Евро-2024 Барселона уже попадала в скандал с регистрацией Дани Ольмо. Из-за финансовых ограничений Ла Лиги и превышения зарплатного лимита клуб не смог сразу зарегистрировать игрока для участия в чемпионате.