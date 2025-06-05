Победу в Мюнхене одержали португальцы со счетом 2:1. Решающий гол забил 40-летний Криштиану Роналду, сообщает 24 Канал.

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Очередное достижение Криштиану

Это позволило "Лузитанам" прервать неприятную серию, которая длилась четверть века. Они впервые с 2000 года одолели сборную Германии.

С того момента команды пять раз встречались друг с другом. За это время ни разу не было зафиксировано хотя бы ничьей.

История матчей Германии и Португалии с 2000 года

2006: Германия – Португалия 3:1 (матч за 3 место ЧМ-2006)

2008: Германия – Португалия 3:2 (1/4 Евро-2008)

2012: Германия – Португалия 1:0 (группа Евро-2012)

2014: Германия – Португалия 4:0 (группа ЧМ-2014)

2021: Германия – Португалия 4:2 (группа Евро-2021)

Отметим, что всего команды встречались между собой 20 раз. Значительное преимущество в очных противостояниях имеют немцы – 11 побед против 4 у Португалии, а еще в пяти матчах была зафиксирована ничья.

К слову. Для Криштиану Роналду этот гол стал 937-м на профессиональном уровне. Из них 137 он забил в составе сборной Португалии.

Напомним, что в финале португальцы сыграют против победителя пары Испания – Франция. Этот полуфинал в Украине можно посмотреть на медиасервисе Megogo, а на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция.