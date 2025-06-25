Каталонская Барселона в последнее время была вынуждена выступать на другом стадионе из-за реконструкции "Камп Ноу". Впрочем, наконец "блаугранас" объявили о возвращении на родную арену, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

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Возвращение домой

Уже 10 августа Барселона проведет свой первый матч на обновленном стадионе. Это будет игра Кубка Жуана Гампера, который является традиционным выставочным турниром для каталонцев и состоит только из одного матча.

Соперник пока еще неизвестен. При этом строительные работы в различных зонах арены еще будут продолжаться. Сейчас завершается строительство третьего яруса и VIP-трибун, а также установка крыши.

Барселона анонсировала возвращение на "Камп Ноу": смотреть видео

После открытия стадиона Барселона еще будет заниматься обустройством территории вокруг него. Отметим, что "Камп Ноу" был на реконструкции с лета 2023 года.

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Теперь арена будет носить имя спонсора и будет называться "Spotify Camp Nou". Вместимость стадиона увеличена до 105 тысяч зрителей, что сделает его крупнейшим в Европе. Последние два сезона Барселона выступала на Олимпийском стадионе.

Напомним, что прошлый сезон выдался удачным для "блаугранас". Каталонцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также дошли до полуфинала Лиги чемпионов. К слову, Барселоне грозит потеря очков в новом сезоне.