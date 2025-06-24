Несмотря на солидный возраст Лионель Месси продолжает демонстрировать стабильную и результативную игру за океаном. 24 Канал рассказывает о выступлениях 8-кратного обладателя "Золотого мяча", его достижениях и карьере, которая понемногу подходит к своему логическому завершению.

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Где футбольную карьеру начинал Лионель Месси

Король футбола родился на этот свет 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Лионель был третьим ребенком в семье руководителя металлургического завода и работницы мастерской по изготовлению магнитов. С самого детства детство Месси было связано с футбольным мячом, которого он бил с братьями.

Уже в 4-летнем возрасте Лео пополнил ряды местного клуба Грандоли, где его тренировал отец. На тренировки Лионеля сопровождала бабушка. К сожалению, незадолго до 11-го дня рождения Месси, его бабушка отошла в мир иной. С тех пор, Лионель частенько празднует голы показывая пальцем в небо, посвящая свои мячи умершей бабушке.

Далее в его ранней карьере был клуб Newell's Old Boy.

Мог закончить с футболом из-за "дефицита гормона роста"

Диагноз "дефицит гормона роста" Лионелю поставили, когда парню было 10 лет. Страхования отца хватало только на два года лечения гормоном роста. В тот момент Месси выступал за детскую команду Newell's Old Boy, руководство которой обещало помочь финансово покрыть лечение талантливого юноши. Однако впоследствии клуб отказался это делать.

Из-за этой проблемы Ривер Плейт, который первым присмотрел Месси, отказался от его кандидатуры.

Тогда в 2000-м году Лионелем интересовалась Барселона. Тогдашний спортивный директор Карлес Решак разглядел талант в Месси и немедленно убедил руководство "блаугранас" подписать контракт Лео. Также он заверил боссов каталонского клуба, что следует оплатить лечение Месси, чтобы не отдать такого бриллианта другой команде.



Лионель Месси вместе с семьей / Фото Getty Images

Только после года в молодежной академии Барсы Лионель сумел окончательно влиться в королевскую команду, а в возрасте 14 лет закончил лечение гормоном роста. С тех пор и начался стремительный путь аргентинца в главную команду "блаугранас". В 2003-м году Месси перешел из Барселоны U-16 в юношескую команду U-19. А уже через два месяца в Барсу С. Уже через два года Лионель наконец добрался до своей главной цели – первой команды "блаугранас".

16-летняя феерия в главной команде Барселоны

С 1 июля 2005-го по 10 августа 2021-го года Лионель Месси феерил за испанский гранд. В футболке "блаугранас" аргентинец провел 778 матчей, в которых наколотил 672 гола и отдал 303 ассиста. Вместе с коллективом получил 35 трофеев.

Впервые стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2005/2006. Интересно, что все свои четыре победы в самом престижном еврокубковом турнире Европы Лионель получил вместе с Барселоной (2008/2009, 2010/2011 и 2014/2015).



Месси ушел из Барселоны / Фото из инстаграма жены футболиста

Аж 9 раз Месси становился лучшим игроком года в Ла Лиге. Карьера аргентинского нападающего в Барселоне была настолько крутой, что сложно просто посчитать все его награды: дважды был футболистом года по версии ФИФА, трижды игроком Европы по мнению УЕФА, имеет 6 "Золотых бутс" и еще целую гору других наград.

Трогательное прощание с Барселоной

Месси стал настоящей живой легендой Барселоны, поэтому и футболисту, и клубу, и болельщикам сложно было прощаться. В августе 2021-го года Месси эмоционально попрощался с каталонским клубом, который воспитал из него настоящую звезду футбола.

Лионель не сдержал слез во время прощальной пресс-конференции.

Не знаю, смогу ли я говорить. В эти дни я много думал о том, что сказать. Правда в том, что ничего не получилось. Я был подавлен. После стольких лет, после жизни, прожитой здесь, мне очень сложно уходить. Я не был готов к этому. Не верю в то, что это происходит на самом деле,

– заявил Лионель.

"В прошлом году я хотел уйти, но сейчас я хотел остаться, хотел жить в своем доме. Это то, чего я хотел больше всего. Продолжать наслаждаться жизнью в Барселоне, спортом, повседневной жизнью. Это было прекрасно, но сегодня я должен попрощаться. Мне было 13 лет, когда я оказался в Барселоне, и спустя 21 год я покидаю это место с женой и тремя каталоно-аргентинскими детьми. Это наш дом", – добавил Месси.

Месси заплакал на прощальной пресс-конференции: смотрите видео

Не самый лучший выбор Месси: период в ПСЖ сравнил с дерьмом

Следующим клубом в карьере Лео стал парижский ПСЖ. Однако французский период был далеко не лучшим для аргентинца. В футболке парижан Месси провел 75 матчей: 32 гола и 35 ассистов. За французский клуб Лионель играл до середины июля 2023-го. За это время аргентинский форвард дважды стал чемпионом Франции (2021/2022, 2022/2023) и однажды поднимал над своей головой Суперкубок страны (2022/2023).

В 2022-м году стал лучшим игроком года по версии ФИФА.



Месси в ПСЖ / Фото Getty Images

В марте 2023-го года между Месси и ПСЖ пробежала черная кошка. Между сторонами начались конфликты. Дела доходили даже до того, что Лео мог уйти посреди тренировки из-за упражнения, которое команде дал тогда главный тренер парижан Кристоф Гальтье.

Чуть позже, когда Месси уже не был частью французского гранда, он раскритиковал свой период в ПСЖ в разговоре с бельгийским игроком Брехтом Деягере. Он сравнил свое время в составе парижан с дерьмом.

Долгожданная победа на ЧМ-2022

Если период во Франции был не слишком приятным для Месси, то что не скажешь о выступлениях за сборную Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре. Аргентина с первого места пробилась в плей-офф Мундиаля, где в 1/8 финала выбила Австралию 2:1.

В четвертьфинале аргентинцам во главе с Месси пришлось солидно попотеть против нидерландцев. Аргентинская сборная прошла "оранжевых" только после серии пенальти (2:2, по пен. 3:4). В полуфинале Лео и компании не стало проблем пройти Хорватию 3:0, а вот в финале снова ждал сценарий, который был в 1/4 финала. На этот раз с Францией. Основное и дополнительное время завершилось вничью 3:3. А вот в серии 11-метровых снова были более точными и фартовыми аргентинцы 4:2. Тогда финальный матч запомнился дублем Месси и хет-триком Килиана Мбаппе.

Лионель Месси впервые в своей карьере стал чемпионом мира!!!



Месси – чемпион мира-2022 / Фото Getty Images

Справка. За спиной Лионеля Месси уже 193 матча за сборную Аргентины (112 голов). Футболист является капитаном национальной команды.

Переезд за океан

После такого далеко не лучшего периода Месси решил не прекращать с футболом. Лионель покинул ПСЖ и уехал играть за океан. Аргентинец в июле 2023-го присоединился к Интер Майами, где совладельцем является легендарный Дэвид Бекхэм.

С тех пор Месси сыграл уже 61 поединок, в которых отметился 50 результативными ударами и 24 голевыми передачами. С американским клубом уже выиграл два кубка, а также в 2023-м году стал лучшим игроком года по версии ФИФА и получил свой восьмой "Золотой мяч".



Месси – 8-кратный обладатель "Золотого мяча" / Фото Getty Images

Контракт Лионеля Месси с Интерм Майами рассчитан до конца текущего 2025-го года. Пока неизвестно, будет ли аргентинец продолжать свое сотрудничество с клубом МЛС.

Семейная жизнь Лионеля Месси

Со своей нынешней женой Лионель родился в одном городе и был знаком с детства. Их отношения могли начаться значительно раньше, если бы Месси не отправился строить футбольную карьеру в Испании. Однако смертельное ДТП с участием друга Антонеллы Рокуццо снова свела его с Лионелем.

Когда нападающему исполнилось 20 лет, он начал встречаться с красивой девушкой. В ноябре 2022-го они впервые стали родителями. У Лионеля и Антонеллы родился сын Тиаго.

Уже в 2015-м у пары родился второй сын, которого назвали Матео. Только после рождения двух детей Месси и Рокуццо официально поженились, отгуляв роскошную свадьбу в родном краю.

Весной 2018-го уже в статусе мужа и жены Лионель и Антонелла в третий раз стали родителями. И снова у них родился третий сын, по имени Чиро.

Не только Лионель играет за Интер Майами. Его трое сыновей также выступают за юношеские команды этого американского клуба. Месси теперь не только действующий футболист, но и болельщик для своих трех потомков.



Сыновья Месси играют за детские команды Интер Майами / Фото из инстаграма Антонеллы

Сейчас Лионель вместе с Интер Майами играет на Клубном чемпионате мира-2025 в США. После двух туров его клуб идет на втором месте в группе А, набрав 4 балла. Столько же очков у лидера квартета Палмейраса. Пока Месси до конца года играет за американский клуб, а как сложится его будущее, можно только гадать.