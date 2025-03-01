24 Канал рассказывает о том, как зарождались отношения Лионеля и Антонеллы, которые спустя годы превратились в большую семью. Месси и Рокуццо не только проживали в одном аргентинском городе Росарио, но и вообще были соседями, поэтому с детства много времени проводили вместе.

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Любовь с первого взгляда

Их знакомство состоялось, когда Лео было всего пять лет. Познакомил Лео и Антонеллу ее двоюродный брат Лукас Скалли. Парень играл за детский клуб "Newell's Old Boys", а Месси был его одноклубником.

Лео и Антонелла много времени проводили вместе, пока в один момент Месси не пришлось покинуть родную Аргентину. Лионель, который хотел построить большую и успешную карьеру, нужно было переехать играть за океан – в Испанию. Все из-за состояния здоровья, ведь его футбольная карьера была под большим вопросом. Поэтому отношения пары ушли на длительную паузу из-за расстояния.

С 2000-го года Месси играл в структуре каталонской Барселоны, где прошел от U-16 до главной команды за 5 лет.

Месси стал успешным и ключевым футболистом "блаугранас", а Антонелла занималась диетологией. Пара далеко друг от друга строила карьерные пути.

Потеря друга стала шагом к созданию семьи

Только в 2007-м году Лео и Антонелла наконец встретились. Их встреча стала возможна только после неприятного известия о потере друга девушки. Месси не смог быть в стороне и приехал к Антонелле, чтобы поддержать девушку, которая ему нравилась.

С тех пор пара больше не расставалась. С каждым годом отношения звездного футболиста и его возлюбленной только крепли. Через пять лет после их долгожданной встречи счастливая пара впервые стала родителями. В ноябре 2012-го Антонелла родила Лионелю сына, которого назвали Тиаго.

Семья Лионеля Месси / Фото из инстаграма Антонеллы

Роскошная свадьба после рождения двух сыновей

Почти ровно через три года у пары родился второй ребенок. Лионель снова попал с продолжением своего рода. У них родился второй сын, которого назвали Матео.

Интересно, что Лионель и Антонелла не были женаты, несмотря на то, что уже были родителями двух прекрасных сыновей. Только 30 июня 20017-го года пара официально узаконила свои отношения. Новоиспеченная семья отгуляла роскошную свадьбу не где-то в Европе, а в родном городе Росарио. Это довольно символично, ведь прошло ровно 10 лет с тех пор, как пара впервые встретилась после долгой разлуки.

Видео со свадьбы Месси и Рокуццо

Свадьба Месси и Рокуццо / Фото из инстаграма жены футболиста

Позже Лионель Месси откровенно рассказал, что еще во время первой встречи с Антонеллой понял, что в будущем эта девушка станет его женой. Сказал, как отрезал. С тех пор пара прошла все испытания и до сих пор вместе.

Весной 2018-го года состоялась еще одна радостная весть в семье звездного форварда Барселоны. У Лео и Антонеллы родился третий сын, которого назвали Чиро.



Семья Месси в ожидании третьего ребенка / Фото из инстаграма Антонеллы

Большая семья Месси поддерживает Лео во всех его начинаниях и карьере. Счастливая семья до августа 2021-го года проживала в солнечной Испании.

Достижения Лионеля Месси в Барселоне

За главную команду Барселоны Месси провел 778 матчей, в которых отметился 672 голами и 303 ассистами.

В 2009-м и 2019-м годах становился лучшим футболистом года по версии ФИФА и трижды лучшим в Европе.

Благодаря феерическим выступлениям за "блаугранас" шесть раз получал "Золотую бутсу".

Девять раз становился номером один в сезоне и целую гору раз становился лучшим бомбардиром сезона.

Четыре раза брал Лигу чемпионов, трижды Клубный чемпионат мира и 10 раз становился чемпионом Ла Лиги.

За спиной Месси 7 Кубков Короля и 8 Суперкубков Испании.

Барселона вместе с Месси три раза выиграла Суперкубок УЕФА.

Семья поддержала Месси во время прощания с Барселоной / Фото из инстаграма Антонеллы

Однако летом того года Месси принял предложение от парижского ПСЖ, где изначально не прижился.

Лионель вместе с семьей переехал жить и играть в Париж. Во Франции звездный аргентинец провел два года. За это время футболист сыграл в футболке парижан 75 матчей, в которых отметился 32 голами и 35 ассистами.

Месси с семьей после перехода в ПСЖ / Фото из инстаграма Антонеллы

Переезд семьи Месси за океан

15 июля 2023-го года Месси переехал играть за океан к Дэвиду Бекхэму – в Интер Майами. Контракт Лео с американским клубом МЛС рассчитан до конца 2025-го года. Сейчас Лионель сыграл за свою команду 42 поединка – 36 голов и 20 ассистов. В 2023-м выиграл дебютный трофей с Интер Майами.

Между этим Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира-2022. Конечно, Лионеля первыми поздравили с трофеем его семья, которая была на стадионе в Катаре.



Лионель Месси вместе с сыновьями / Фото из инстаграма Антонеллы

Теперь уже семья ходит на матчи не только своего звездного отца, но и Лионель с женой поддерживает сыновей на их матчах. Все трое тренируются в академии Интер Майами.



Месси с женой на турнире своих сыновей / Фото из инстаграма Антонеллы

В соцсетях супругов есть огромное количество совместных фотографий, как в двух, так и в полном составе.

Большая семья Лионеля Месси / Фото из инстаграма Антонеллы

Семья Лионеля и Антонеллы является настоящим примером счастливой семьи, которая вдохновляет других. Месси и Рокуццо доказали, что даже большое расстояние не является препятствием настоящему счастью.