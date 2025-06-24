Попри солідний вік Ліонель Мессі продовжує демонструвати стабільну та результативну гру за океаном. 24 Канал розповідає про виступи 8-разового володаря "Золотого м'яча", його досягнення та кар'єру, яка потрохи добігає до свого логічного завершення.

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Де футбольну кар'єру розпочинав Ліонель Мессі

Король футболу народився на цей світ 24 червня 1987 року в аргентинському місті Росаріо. Ліонель був третьою дитиною у родині керівника металургійного заводу та працівниці майстерні з виготовлення магнітів. Із самого малечку дитинство Мессі було пов'язано із футбольним м'ячем, якого він лупцював із братами.

Вже у 4-річному віці Лео поповнив лави місцевого клубу Грандолі, де його тренував батько. На тренування Ліонеля супроводжувала бабуся. На жаль, незадовго до 11-го дня народження Мессі, його бабуся відійшла у засвіти. Відтоді, Ліонель частенько святкує голи показуючи пальцем у небо, присвячуючи свої м'ячі померлій бабусі.

Далі у його ранній кар'єрі був клуб Newell's Old Boy.

Міг закінчити із футболом через "дефіцит гормону росту"

Діагноз "дефіцит гормону росту" Ліонелю поставили, коли хлопцю було 10 років. Страхування батька вистачало лише на два роки лікування гормоном росту. У той момент Мессі виступав за дитячу команду Newell's Old Boy, керівництво якої обіцяло допомогти фінансово покрити лікування талановитого юнака. Однак згодом клуб відмовився це робити.

Через цю проблему Рівер Плейт, який першим пригледів Мессі, відмовився від його кандидатури.

Тоді у 2000-му році Ліонелем цікавилась Барселона. Тодішній спортивний директор Карлес Решак розгледів талант у Мессі та негайно переконав керівництво "блаугранас" підписати контракт Лео. Також він запевнив босів каталонського клубу, що слід оплатити лікування Мессі, аби не віддати такого діаманта іншій команді.



Ліонель Мессі разом із родиною / Фото Getty Images

Лише після року у молодіжній академії Барси Ліонель зумів остаточно влитись у королівську команду, а у віці 14 років закінчив лікування гормоном росту. Відтоді й розпочався стрімкий шлях аргентинця до головної команди "блаугранас". У 2003-му році Мессі перейшов із Барселони U-16 до юнацької команди U-19. А вже через два місяці до Барси С. Вже через два роки Ліонель нарешті дістався до своєї головної мети – першої команди "блаугранас".

16-річна феєрія у головній команді Барселони

Із 1 липня 2005-го по 10 серпня 2021-й роки Ліонель Мессі феєрив за іспанський гранд. У футболці "блаугранас" аргентинець провів 778 матчів, у яких наколотив 672 голи та віддав 303 асисти. Разом із колективом здобув 35 трофеїв.

Вперше став переможцем Ліги чемпіонів у сезоні-2005/2006. Цікаво, що усі свої чотири перемоги у найпрестижнішому єврокубковому турнірі Європи Ліонель здобув разом із Барселоною (2008/2009, 2010/2011 та 2014/2015).



Мессі пішов із Барселони / Фото з інстаграму дружини футболіста

Аж 9 разів Мессі ставав найкращим гравцем року в Ла Лізі. Кар'єра аргентинського нападника у Барселоні була настільки крутою, що складно просто порахувати усі його нагороди: двічі був футболістом року за версією ФІФА, тричі гравцем Європи на думку УЄФА, має 6 "Золотих бутс" та ще цілу гору інших нагород.

Зворушливе прощання із Барселоною

Мессі став справжньою живою легендою Барселони, тому і футболісту, і клубу, і уболівальникам складно було прощатись. У серпні 2021-го року Мессі емоційно попрощався із каталонським клубом, який виховав із нього справжню зірку футболу.

Ліонель не стримав сліз під час прощальної пресконференції.

Не знаю, чи зможу я говорити. У ці дні я багато думав про те, що сказати. Правда в тому, що нічого не вийшло. Я був пригнічений. Після стількох років, після життя, прожитого тут, мені дуже складно йти. Я не був готовий до цього. Не вірю в те, що це відбувається насправді,

– заявив Ліонель.

"Минулого року я хотів піти, але зараз я хотів залишитися, хотів жити у своєму будинку. Це те, чого я хотів найбільше. Продовжувати насолоджуватися життям в Барселоні, спортом, повсякденним життям. Це було прекрасно, але сьогодні я повинен попрощатися. Мені було 13 років, коли я опинився в Барселоні, і через 21 рік я покидаю це місце з дружиною і трьома каталоно-аргентинськими дітьми. Це наш дім", – додав Мессі.

Мессі заплакав на прощальній пресконференції: дивіться відео

Ненайкращий вибір Мессі: період у ПСЖ порівняв із лайном

Наступним клубом у кар'єрі Лео стало паризьке ПСЖ. Однак французький період був далеко не найкращим для аргентинця. У футболці парижан Мессі провів 75 матчів: 32 голи та 35 асистів. За французький клуб Ліонель грав до середини липня 2023-го. За цей час аргентинський форвард двічі став чемпіоном Франції (2021/2022, 2022/2023) та одного разу підіймав над своєю головою Суперкубок країни (2022/2023).

У 2022-му році став найкращим гравцем року за версією ФІФА.



Мессі у ПСЖ / Фото Getty Images

У березні 2023-го року між Мессі та ПСЖ пробігла чорна кішка. Між сторонами розпочались конфлікти. Справи доходили навіть до того, що Лео міг піти посеред тренування через вправу, яку команді дав тоді головний тренер парижан Крістоф Гальтьє.

Трохи пізніше, коли Мессі вже не був частиною французького гранда, він розкритикував свій період у ПСЖ у розмові із бельгійським гравцем Брехтом Деягере. Він порівняв свій час у складі парижан із лайном.

Довгоочікувана перемога на ЧС-2022

Якщо період у Франції був не надто приємним для Мессі, то що не скажеш про виступи за збірну Аргентини на чемпіонаті світу-2022 у Катарі. Аргентина із першого місця пробилась до плей-оф Мундіалю, де в 1/8 фіналу вибила Австралію 2:1.

У чвертьфіналі аргентинцям на чолі із Мессі довелось солідно попітніти проти нідерландців. Аргентинська збірна пройшла "помаранчевих" лише після серії пенальті (2:2, по пен. 3:4). У півфіналі Лео та компанії не стало проблем пройти Хорватію 3:0, а от у фіналі знову чекав сценарій, який був в 1/4 фіналу. На цей раз із Францією. Основний і додатковий час завершився внічию 3:3. А от у серії 11-метрових знову були точнішими і фартовішими аргентинці 4:2. Тоді фінальний матч запам'ятався дублем Мессі та хет-триком Кіліана Мбаппе.

Ліонель Мессі вперше у своїй кар'єрі став чемпіоном світу!!!



Мессі – чемпіон світу-2022 / Фото Getty Images

Довідка. За спиною Ліонеля Мессі вже 193 матчі за збірну Аргентини (112 голів). Футболіст є капітаном національної команди.

Переїзд за океан

Після такого далеко не найкращого періоду Мессі вирішив не припиняти із футболом. Ліонель покинув ПСЖ та поїхав грати за океан. Аргентинець у липні 2023-го приєднався до Інтер Маямі, де співвласником є легендарний Девід Бекхем.

Відтоді Мессі відіграв вже 61 поєдинок, у яких відзначився 50 результативними ударами та 24 гольовими передачами. Із американським клубом вже виграв два кубки, а також у 2023-му році став найкращим гравцем року за версією ФІФА та отримав свій восьмий "Золотий м'яч".



Мессі – 8-разовий володар "Золотого м'яча" / Фото Getty Images

Контракт Ліонеля Мессі із Інтерм Маямі розрахований до кінця поточного 2025-го року. Наразі невідомо, чи буде аргентинець продовжувати свою співпрацю із клубом МЛС.

Сімейне життя Ліонеля Мессі

Зі своєю нинішньою дружиною Ліонель народився в одному місті та був знайомий із дитинства. Їх стосунки могли початись значно раніше, якби Мессі не вирушив будувати футбольну кар'єру в Іспанії. Однак смертельна ДТП за участю друга Антонелли Рокуццо знову звела його із Ліонелем.

Коли нападнику виповнилось 20 років, він почав зустрічатись із красивою дівчиною. У листопаді 2022-го вони вперше стали батьками. У Ліонеля та Антонелли народився син Тіаго.

Вже у 2015-му у пари народився другий син, якого назвали Матео. Лише після народження двох дітей Мессі та Рокуццо офіційно одружились, відгулявши розкішне весілля у рідному краю.

Навесні 2018-го вже у статусі чоловіка та дружини Ліонель та Антонелла втретє стали батьками. І знову у них народився третій син, на ім'я Чіро.

Не лише Ліонель грає за Інтер Маямі. Його троє синів також виступають за юнацькі команди цього американського клубу. Мессі тепер не лише чинний футболіст, а й уболівальник для своїх трьох нащадків.



Сини Мессі грають за дитячі команди Інтер Маямі / Фото з інстаграму Антонелли

Наразі Ліонель разом із Інтер Маямі грає на Клубному чемпіонаті світу-2025 у США. Після двох турів його клуб йде на другому місці у групі А, набравши 4 бали. Стільки ж очок у лідера квартету Палмейраса. Поки Мессі до кінця року грає за американський клуб, а як складеться його майбутнє, можна лише гадати.