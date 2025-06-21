Далеко не один фанат уявляв себе на місці Ліонеля Мессі поруч із сексуальною жінкою. 24 Канал знайомить своїх читачів ближче із Антонеллою Рокуццо, яка підкорила серце одного із найлегендарніших гравців в історії футболу.

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Хто така Антонелла Рокуццо

Антонелла Ракуццо народилась 26 лютого 1988 року в аргентинському місті Росаріо у родині власника магазинів та домогосподарки. Має італійське коріння. У цьому ж аргентинському місті народився та жив її нинішній чоловік.

Дівчина вивчала стоматологію та соціальну комунікацію у місцевому Національному університеті.

Рокуццо є послом та амбасадоркою відомих брендів

Нинішня дружина Мессі є послом декількох благодійних організацій, зокрема Міжнародного дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Навесні 2023-го Антонелла підтримала кампанію із боротьби із бідністю та порушенням прав дітей в Аргентині.

Також Рокуццо є відомою інфлюансеркою та регулярно є моделлю для зіркових брендів. Її постать часто є окрасою глянцевих журналів. До прикладу у травні 2025-го року Антонелла з'явилась на обкладинці Vogue. Рокуццо не лише прикрасила головну обкладинку випуску, а й розповіла у ньому про родину, своє коріння та усе найважливіше, що є у її житті.

Взимку минулого року Антонелла Роккуццо стала амбасадоркою спортивного бренду Adidas.

Рекламні зйомки Антонелли Рокуццо / Фото з інстаграму дружини Мессі

Як Антонелла познайомилась із Ліонелем

Їх перше знайомство відбулось ще у дитячому віці, коли Антонеллі виповнилось 5 років. Дівчина була двоюрідною сестрою найкращого друга Мессі. Лукас Скаллі та Ліонель були одноклубниками у дитячому клубі Newell's Old Boys. Тому у дитинстві Антонелла і Ліонель досить часто проводили час разом.

Їх спілкування було тісним до того моменту, поки Лео не покинув рідний край заради розвитку своєї футбольної кар'єри. Мессі, який мав проблеми зі здоров'ям, переїхав жити та грати на інший континент, а точніше в Іспанію. У 2000-му році Ліонель перебрався в академію каталонської Барселони, за яку у майбутньому феєрив не один рік. Поки Мессі будував кар'єру у складі "блаугранас", Антонелла була розвивалась у сфері дієтології у рідному місті. Спілкування хлопця та дівчини обірвалось до одного трагічного моменту.

Автокатастрофа, яка відновила спілкування пари

У віці 16-17 років Ліонель та Антонелла відновили своє спілкування. Сталось це після гіркої втрати друга дівчини у ДТП. Мессі приїхав в Аргентину, аби підтримати дівчину у складний для неї період. Відтоді хлопець та дівчина більше не переривали своє спілкування.

Коли футболісту виповнилось 20 років, він почав зустрічатись із Антонеллою. Після чого Рокуццо вирушила за коханим в Іспанію, де він став справжньою зіркою Барселони. Перед тим, як усі дізнались про їх стосунки, пара тривалий час намагалась приховувати їх від загалу.

У листопаді 2012-го Ліонель та Антонелла вперше стали батьками. Дівчина народила нападнику "блаугранас" сина, якого назвали Тіаго.

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Хет-трик Мессі із синів та розкішне весілля

Вже через три роки у родині футболіста та моделі народився другий син, який отримав ім'я Матео. Мессі продовжував поповнювати сім'ю, можливо, майбутніми футболістами.

Цікаво, що батьки двох прекрасних синів до цього досі не були одружені. Вкінці червня 2017-го пара офіційно одружилась. Мессі та Рокуццо відгуляли грандіозне весілля у рідному місті Росаріо. Відзначимо, що день весілля був призначений на символічну дату, коли минуло рівно 10 років, як пара знову зустрілась після розлуки.

Після весільної церемонії зірковий нападник Барси зізнався, що ще після першої їх зустрічі зрозумів, що саме Антонелла буде його дружиною та матір'ю його дітей у майбутньому.

Весілля Ліонеля Мессі та Антонелли Рокуццо / Фото з інстаграму жінки футболіста

Навесні 2018-го Мессі та його дружина втретє стали батьками. У родини народився третій син – Чіро.

Мессі втретє став батьком / Фото з інстаграму футболіста

В Іспанії Ліонель провів свої найкращі роки, де виступав до серпня 2021-го року. У футболці Барселони Мессі провів 778 матчів, у яких відзначився 672 голами та 303 асистами. Разом із "блаугранас" виграв 35 кубків.

Після чого футболіст вирішив покинути сонячну Іспанію та переїхати у Париж. Родина аргентинського нападника підтримала рішення Ліонеля.



Прощання Мессі із Барселоною / Фото з інстаграму Антонелли

Ненайкращий період Мессі у ПСЖ та переїзд за океан

Французький період у кар'єрі Мессі не був таким яскравим та взагалі закінчився на скандальній ноті. У футболці ПСЖ Ліонель провів 75 ігор (32 м'ячі та 35 гольових передач), вигравши три трофеї.



Сім'я Мессі підтримала трансфер Лео у ПСЖ / Фото з інстаграму Антонелли

У середині липня 2023-го Мессі покинув парижан та підписав контракт із Інтер Маямі. Антонелла із трьома синами вирушила вслід за Лео у США.

Вже за океаном сини зіркового гравця теж почали свої виступи за дитячі команди Інтер Маямі. Тому настав час, коли не лише уся сім'я уболіває із трибун стадіонів за Лео, а самі Мессі та його дружина відвідують матчі своїх трьох синів.



Сини Мессі та Антонелли грають в академії Інтер Маямі / Фото з інстаграму Рокуццо

Мессі має чинний контракт із американським клубом до кінця 2025-го року. У футболці Інтера аргентинець провів вже 61 поєдинок, у яких забив 50 голів та віддав 24 асисти. Наразі невідомо, чи буде Ліонель продовжувати угоду із командою, чи вирішить повішати рукавички на цвях.

Майже 40 мільйонів стежать за життям Антонелли

Хоч Антонелла почала будувати себе, як бренд самостійно, але зірковість чоловіка однозначно додає їй уваги з боку світової спільноти. За її сторінкою в інстаграмі стежать майже 40 мільйонів користувачів. Натомість дружина Мессі стежить за 852 людьми. У її профілі опубліковано 868 постів.

Остання публікація Рокуццо в інстаграмі датована 18 червня 2025 року. Антонелла вчергове похизувалась своєю ідеальною фігурою у купальнику. Дружині Мессі можуть позаздрити мільйони жінок, яка у свої 37 років має чудові форми.

В інстаграмі жінки можна побачити не лише сімейний контент, а й світлини і відео із відпочинку та рекламних інтеграцій.

Сім'я Ліонеля Мессі та Антонелли Рокуццо / Фото з інстаграму дружини футболіста