Педро Родригес назвал лучшего полузащитника в мире по состоянию на сейчас. Он считает, что именно этот футболист должен получить "Золотой мяч", пишет 24 канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

Читайте также Зинченко получил неожиданный вариант с продолжением карьеры в Англии

Кто должен получить награду

Родргес считает, что обладателем "Золотого мяча-2025" должен стать Педри из Барселоны.

Конечно, я бы отдал Педри первое место. После него – Ламин Ямаль. Возможно, среди других кандидатов – Дембеле или Рафинья, но мне бы очень хотелось, чтобы выиграл именно Педри,

– сказал Педро Родригес.

Он также отметил, что для них честь иметь еще одного тенерифца и канарца в элите футбола, который играет с честью, показывает примерное поведение и всегда отдается на поле сполна. Педро добавил, что для него нет сомнений, что Педри лучший на своей позиции во всем мире.

Педро Родригес является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании, а также трехкратным победителем Лиги чемпионов с Барселоной.

Справка. В сезоне-2024/2025 Педри сыграл 59 матчей за Барселону, в которых забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

Напомним, что в мае 2025 года Педри побил исторический рекорд Лионеля Месси.