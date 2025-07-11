36-річний форвард "блаугранас" Роберт Левандовський не відстає від своїх юних одноклубників, які змінили колір волосся. Польський бомбардир теж став блондином, підтримавши флешмоб Ламіна Ямаля та Гаві, пише 24 Канал.

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Як Левандовський змінив свій імідж?

Новим стилем Левандовський похизувався у своєму інстаграмі. Креативний форвард записав відео з перевтіленням на блондина.

"Новий сезон, нове волосся, ті самі цілі", – підписав публікацію Левандовський.

Левандовський став блондином: відео

Зазначимо, що Роберт Левандовський пов'язаний контрактом з Барселоною до 30 червня 2026 року. У минулому сезоні поляк забив 42 голи та віддав 3 асисти у 52 матчах.

21 серпня Роберту виповниться 37 років. Попри вік, нападник продовжує демонструвати фантастичну результативність.

Раніше ми повідомляли, що Левандовський відмовився грати за національну збірну Польщі. Капітан "Кадри" висунув чіткий ультиматум через незгоду з тренером. Через гучний скандал наставник збірної Міхал Пробеж подав у відставку.