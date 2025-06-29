У своєму інстаграмі вінгер Барселони Ламін Ямаль розмістив фото легендарного Дієго Марадони у формі "блаугранас". На спині аргентинця добре видно 10-й номер, під яким він грав за каталонців, пише 24 Канал.

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Ямаль заінтригував зміною номера

Таким чином 17-річний іспанець зробив натяк уболівальникам, під яким номером він гратиме в новому сезоні.

Фото Марадони в дописі Ямаля / скриншот з інстаграму футболіста

Через кілька годин вундеркінд зробив ще одну публікацію. На світлині Ламін святкує забитий гол з цифрою 19 на спині.

"Мій номер, моя історія", – підписав фото Ямаль.

Ямаль з номером 19 / фото з інстаграму іспанця

Таким чином Ямаль ще більше заінтригував вболівальників.

Наразі 10-й номер належить 22-річному гравцю Барселони Ансу Фаті. У минулому сезоні іспанець зіграв лише 11 матчів і в клубі на нього особливо не розраховують. Під час літнього трансферного вікна Фаті може перейти у французький Монако. Тож його номер стане вільним.

Нагадаємо, що у Барселоні 10-й номер носили справжні легенди футболу: Дієго Марадона, Роналдінью, Ліонель Мессі.

Раніше повідомлялося, як Ламін Ямаль проводив відпустку в компанії зірки OnlyFans Фаті Васкес, яка старша за нього на 12 років.