В своем инстаграме вингер Барселоны Ламин Ямаль разместил фото легендарного Диего Марадоны в форме "блаугранас". На спине аргентинца хорошо видно 10-й номер, под которым он играл за каталонцев, пишет 24 Канал.

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Ямаль заинтриговал сменой номера

Таким образом 17-летний испанец сделал намек болельщикам, под каким номером он будет играть в новом сезоне.

Фото Марадоны в посте Ямаля / скриншот из инстаграма футболиста

Через несколько часов вундеркинд сделал еще одну публикацию. На фотографии Ламин празднует забитый гол с цифрой 19 на спине.

"Мой номер, моя история", – подписал фото Ямаль.

Ямаль с номером 19 / фото из инстаграма испанца

Таким образом Ямаль еще больше заинтриговал болельщиков.

Сейчас 10-й номер принадлежит 22-летнему игроку Барселоны Ансу Фати. В прошлом сезоне испанец сыграл лишь 11 матчей и в клубе на него особо не рассчитывают. Во время летнего трансферного окна Фати может перейти во французский Монако. Поэтому его номер станет свободным.

Напомним, что в Барселоне 10-й номер носили настоящие легенды футбола: Диего Марадона, Роналдиньо, Лионель Месси.

Ранее сообщалось, как Ламин Ямаль проводил отпуск в компании звезды OnlyFans Фати Васкес, которая старше его на 12 лет.