Вінгер Барселони Ламін Ямаль та модель OnlyFans Фаті Васкес не коментували свої стосунки. Однак на одному з курортів Італії загадкову пару помітили разом, пише 24 Канал з посиланням на Lecturas.

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Ямаль поцілував свою нову дівчину

Здогадки про їхній роман посилилися після нових фото, які потрапили в мережу. На них пара обіймається та цілується.

Зазначимо, що Ямалю виповниться 18 років у липні. Фаті Васкес старша за юнака на 12 років. Сексапільній моделі виповниться 30 років у серпні.

Ямаль у компанії з моделлю OnlyFans / фото Lecturas

Частина фанатів вундеркінда Барселони засипали дівчину погрозами. Вони вважають такі стосунки незаконними, адже Ламіну ще не виповнилося 18 років. Вболівальники переконані, що така поведінка шкодить іміджу Ямаля.

Раніше ми розповідали про унікальне досягнення Ламіна Ямаля, яке нікому не підкорювалося понад 100 років.