17-річний іспанський футболіст не сприйняв гідно поразку у вирішальному матчі Ліги націй 2024/2025. Нещодавно зірка Барселони опублікував в інстаграмі фото, де спародіював Кріштіану Роналду, повідомляє 24 канал.

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Ямал пригадав бідність Роналду

ЗМІ та фанати окреслили матч Іспанія – Португалія, як протистояння між 40-річним Кріштіану Роналду та 17-річним Ламіном Ямалем. Очевидно, що іспанський футболіст програв легендарному портуагльцю не тільки фінал, а й вболівальницьку битву.

У вирішальному матчі Ліги націй 2024/2025 зірка Барселони не продемонстрував зовсім нічого. Ямал втрачав м'яч, зокрема під пресингом Роналду, а згодом був замінений на Альваро Морату.

Під час нагородження Ламін Ямал не потиснув руку Кріштіану Роналду, відвернувши обличчя від "Ель Бічо". Нещодавно іспанець опублікував фото, де підмітає листя, з якого виклав велику літеру "R".

Ямал підмітає вулицю / Фото з інстаграму футболіста

Ямал виклав з листя літеру "R" / Фото з інстаграму футболіста

Таким чином Ламін Ямал спародіював Кріштіану Роналду, який у далекому дитинстві вимушений був підмітати вулиці.

12-річний Кріштіану Роналду підмітає вулицю / Скриншот з відео

Такий вчинок Ламіна Ямала не сподобався багатьом вболівальникам. Фанати під публікацією футболіста Барселони написали чимало гнівних коментарів стосовно його поведінки, були також ті, хто підтримав іспанця.

Раніше повідомляли, що Ламін Ямал продовжив контракт з Барселоною. Іспанський вінгер уклав довгострокову угоду з каталонським клубом.