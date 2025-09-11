Російський спорт опинився у ізоляції після початку повномасштабної війни в Україні. Клуби не допускають до єврокубків, а збірні не беруть участь у міжнародних турнірах, повідомляє 24 Канал.

Як зганьбилась Барселона?

Проте деякі клуби та організації все одно намагаються співпрацювати із представниками країни-терористки. Знову у скандальну історію вляпалась Барселона.

Клуб планує вже наприкінці вересня повернутися на свій стадіон "Камп Ноу", який останній роки був на реконструкції. З нагоди цієї події каталонці вирішили запросити світових знаменитостей на цю подію.

Серед запрошених виявився і популярний російський блогер на прізвисько Хасбік. Хлопець отримав офіційний лист від директора з інституційних зв’язків та протоколу Барселони Жорді Гомеса.

Його опублікував російський боєць ММА Аюб Гімбатов, який також запрошений на подію. Недивно, що такий крок від Барселони викликав негативну реакцію у українських фанатів.

23-річний Хасбулла Магомедов народився у Дагестані. В дитинстві у росіянина виявили аномалію росту, діагностувавши карликовість. Хасбік має зріст лише 93 сантиметри та важить 20 кілограмів. Блогер запам'ятався вірусними відео в інтернеті у 2020 році, після чого почав набирати популярність.

