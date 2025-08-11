Барселона продовжує підготовку до сезону 2025-2026. Команда Ганса-Дітера Фліка відіграла матч проти Комо в рамках Кубка Жоана Гампера, повідомляє 24 Канал.

Що вчудив Решфорд?

Зі старту у складі каталонців вийшов літній новачок Маркус Решфорд. Англієць відіграв лише один тайм та записав на свій рахунок асист. А перед перервою Маркус потрапив у кумедну ситуацію.

Ламін Ямаль, який влітку отримав 10-ий номер в Барсі, елегантним пасом вивів нападника сам на сам із воротарем. Решфорд прибрав кіпера та навіть пошив у дурні двох захисників Комо, проте примудрився не влучити у порожні ворота.

Як Решфорд не реалізував супершанс: дивитися відео

У перерві Маркус поступився місцем на полі Феррану Торресу. Зрештою цей промах не завадив Барселоні здобути розгромну перемогу з рахунком 5:0. По дублю оформили Ламін Ямаль та Фермін Лопес, ще один м'яч забив Рафінья.

Нагадаємо, що Решфорд належить Манчестер Юнайтед. Влітку Барселона орендувала гравця, який не входить в плани Рубена Аморіма. У чотирьох спарингах Маркус відзначився одним голом та одним асистом.