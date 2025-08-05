З'явились нові чутки щодо особистого життя іспанського футболіста. Вундеркінда з Барселони пов'язують з відомою аргентинською зіркою шоубізнесу, повідомляє 24 канал із посиланням на gsm_hq.

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З ким Ямалю приписують стосунки?

За наявною інформацією, Ламіна Ямаля пов'язують з Ніккі Ніколь. Відомо, що на Дні народження вінгера Барселони співачка та футболіст обмінялись поцілунками, коли дівчина з'явилась на його закритій вечірці.

Чутки про можливий роман Ямаля та Ніколь набрали обертів після того, як Ламін поділився фото з червоним слідом від помади. Згодом Хаві де Ойос втрутився, підливши масла у вогонь.

Так, мені це повідомило дуже надійне джерело. У клубі на пляжі 24 липня Ямаль і Ніккі поцілувалися і разом пішли близько четвертої ранку,

– розповів Ойос.

Варто відзначити, що Ніккі Ніколь і раніше приписували стосунки з іншими відомими футболістами. Зокрема, з аргентинським хавбеком Челсі Енцо Фернандесом.

Раніше повідомляли про те, що Ламін Ямаль змінив ігровий номер у Барселоні. Також іспанський футболіст приніс чималу кількість коштів каталонському клубу.