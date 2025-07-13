Святкування свого повноліття Ламін Ямаль розпочав за день до важливої події. Світлинами з родинної вечірки поділився футболіст Барселони та його батько, пише 24 Канал.

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Як Ямаль відсвяткував 18-річчя

Серед гостей свята були лише найрідніші: тато Мунір Назрауї, мама Шейла Ебана, молодший брат футболіста, а також найближчі друзі. Крім того, привітати свого онука приїхала бабуся Ямаля Фатіма.

Святкування дня народження відбулося в ресторані La Cúpula в приморському каталонському селі Гаррафа.

Одним з подарунків Ямалю стала картина у стилі аніме. На ній зображені Ямаль в образі персонажа Сона Гоку, а також його мама та молодший брат.

Не обійшлося святкування без торта. Справжній витвір мистецтва виконав шеф-кухар Дієго Пастелеро. Шикарний десерт прикрасив все той же пофарбований блондин Ямаль-Гоку. Торт був виконаний з вершків та карамелізованого молока.

Святкування дня народження Ямаля / фото з інстаграму футболіста та його батька

Сімейна вечірка стала першою частиною головного свята, яке відбудеться 13 липня на Ібіці. На ній будуть присутні ВІП-гості. Святкування буде проходити з безпрецедентними заходами безпеки. Гостям буде заборонено приносити мобільні телефони та робити фотографії.

Вже наступного дня Ямаль повинен буде з'явитися на тренування Барселони, яка розпочне підготовку до нового сезону.

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