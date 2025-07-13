Празднование своего совершеннолетия Ламин Ямаль начал за день до важного события. Фотографиями с семейной вечеринки поделился футболист Барселоны и его отец, пишет 24 Канал.

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Как Ямаль отпраздновал 18-летие

Среди гостей праздника были лишь самые родные: папа Мунир Назрауи, мама Шейла Эбана, младший брат футболиста, а также самые близкие друзья. Кроме того, поздравить своего внука приехала бабушка Ямаля Фатима.

Празднование дня рождения состоялось в ресторане La Cúpula в приморской каталонской деревне Гаррафа.

Одним из подарков Ямалю стала картина в стиле аниме. На ней изображены Ямаль в образе персонажа Сона Гоку, а также его мама и младший брат.

Не обошлось празднование без торта. Настоящее произведение искусства выполнил шеф-повар Диего Пастелеро. Шикарный десерт украсил все тот же окрашенный блондин Ямаль-Гоку. Торт был выполнен из сливок и карамелизированного молока.

Празднование дня рождения Ямаля / фото из инстаграма футболиста и его отца

Семейная вечеринка стала первой частью главного праздника, который состоится 13 июля на Ибице. На нем будут присутствовать ВИП-гости. Празднование будет проходить с беспрецедентными мерами безопасности. Гостям будет запрещено приносить мобильные телефоны и делать фотографии.

Уже на следующий день Ямаль должен будет явиться на тренировку Барселоны, которая начнет подготовку к новому сезону.

Ранее сообщалось, что отец Ямаля подозревается в участии в драке с ножевым ранением