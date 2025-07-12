Инцидент произошел в Матаро еще в 2024 году. Сначала Мунир Назрауи проходил по делу как потерпевший, однако сейчас следствие установило новые факты, пишет 24 Канал со ссылкой на Catalunya Radio.

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Скандал вокруг отца Ямаля

Отцу Ламина поступила официальная повестка в суд, где планируется переквалифицировать его со статуса потерпевшего на подозреваемого по делу о жесткой драке, произошедшей еще в 2024 году. Инцидент произошел в испанском городе Матаро. Тогда Назрауи получил ножевые ранения во время схватки, но сейчас его обвиняют в том, что именно он стал инициатором драки, во время которой серьезно травмировал другого человека, а именно сломал нос молодому человеку.

В сети появилось видео, где видно, как отец Ямаля общается с полицией уже после инцидента. На тот момент правоохранители еще не знали, что именно он мог быть провокатором конфликта. Ранее сообщалось, что Мунира ранили несколько раз ножом на стоянке, впоследствии его госпитализировали в больницу Кан Рути в Бадалоне, где он получил необходимую медицинскую помощь и впоследствии был выписан.

Один из сообщников нападавших сейчас находится под стражей в Барселоне, еще трое находятся под судебным надзором. Следствие предполагает, что схватка могла быть частью давнего личного конфликта.

Судебное разбирательство запланировано на 21 июля.

Напомним, что недавно самого Ламина Ямаля был замечен в бразильских фавелах, где происходят перестрелки.