Інцидент стався в Матаро ще у 2024 році. Спершу Мунір Назрауї проходив у справі як потерпілий, однак наразі слідство встановило нові факти, пише 24 Канал з посиланням на Catalunya Radio.

Читайте також Молодий талант Барселони став рекордсменом у кількох рейтингах

Скандал навколо батька Ямаля

Батьку Ламіна надійшла офіційна повістка до суду, де планується перекваліфікувати його зі статусу потерпілого на підозрюваного у справі про жорстку бійку, що сталася ще у 2024 році. Інцидент трапився в іспанському місті Матаро. Тоді Назрауї отримав ножові поранення під час сутички, але зараз його звинувачують у тому, що саме він став ініціатором бійки, під час якої серйозно травмував іншу людину, а саме зламав ніс молодику.

У мережі з'явилось відео, де видно, як батько Ямаля спілкується з поліцією вже після інциденту. На той момент правоохоронці ще не знали, що саме він міг бути провокатором конфлікту. Раніше повідомлялося, що Муніра поранили кілька разів ножем на стоянці, згодом його госпіталізували до лікарні Кан Руті в Бадалоні, де він отримав необхідну медичну допомогу та згодом був виписаний.

Один зі спільників нападників наразі перебуває під вартою в Барселоні, ще троє перебувають під судовим наглядом. Слідство припускає, що сутичка могла бути частиною давнього особистого конфлікту.

Судовий розгляд запланований на 21 липня.

Нагадаємо, що нещодавно самаого Ламіна Ямаля помітили у бразильських фавелах, де відбуваються перестрілки.