У свої 17 років Ламін Ямаль продовжує показувати гідні результати на футбольному полі. Він є рекордсменом кількох вагомих рейтингів, пише 24 Канал з посиланням на Transfermarkt.

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Ямаль – рекордсмен кількох рейтингів

З нагоди дня народження Ламіна Ямаля, портал Transfermarkt опублікував два рейтинги, в яких юний талант із Барселони встановив справжні рекорди.

Перший рейтинг стосується кількості офіційних матчів, проведених футболістами до досягнення 18-річного віку. Ямаль впевнено очолив цей список із 127 матчами за клуб і національну збірну.



Рекорд Ямаля по матчам / Фото Transfermarkt

Другий рейтинг, який також очолив Ямаль, стосується ринкової вартості футболістів віком до 18 років. За даними Transfermarkt, його трансферна оцінка становить 200 мільйонів євро.



Ринкова вартість Ямаля / Фото Transfermarkt

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ламін Ямаль зіграв 55 матчів, у яких забив 18 м'ячів та віддав 25 результативних передач.

Відзначимо, що нещодавно футболіст натякнув на можливу зміну номера.