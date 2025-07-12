Ліверпуль зацікавився українським захисником Іллею Забарним. Англійський клуб може вкрасти футболіста "з-під носа" у ПСЖ, пише 24 Канал з посиланням на Сашу Тавольєрі.

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Забарний може перейти у Ліверпуль

Ліверпуль може попрощатися з Ібрагімом Конате вже цього літа, адже французький захисник повідомив керівництво клубу про намір приєднатися до мадридського Реала після завершення чинного контракту, який діє до літа 2026 року.

Попри неодноразові спроби мерсисайдців продовжити угоду, домовитися з гравцем не вдалося. Тепер керівництво Ліверпуля розглядає варіант із його продажем уже цього трансферного вікна, аби уникнути втрати футболіста безкоштовно наступного літа.

У зв’язку з цим клуб активно шукає заміну в центр захисту. Одним із кандидатів є український захисник Борнмута Ілля Забарний.

Забарний значно прогресував – упевнено діє у єдиноборствах та впевнено працює з м’ячем. Його ринкова вартість зросла до 42 мільйонів євро, і він виглядає як чудовий варіант для клубів із топ-4 АПЛ. Також відомо про інтерес до гравця з боку ПСЖ, тож конкуренція за українця може посилитися найближчим часом,

– повідомляє джерело.

Серед інших потенційних замін Конате є Марк Гехі з Крістал Пелес, П’єро Інкап’є з Баєра, Антоніу Сілва з Бенфіки та Йоель Ордоньєс з Брюгге.

Довідка. В сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 39 матчів на клубному рівні. У них він відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, що трансфер українця у ПСЖ під загрозою зриву через присутність Матвія Сафонова.