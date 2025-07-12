Ливерпуль заинтересовался украинским защитником Ильей Забарным. Английский клуб может украсть футболиста "из-под носа" у ПСЖ, пишет 24 Канал со ссылкой на Сашу Тавольери.

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Забарный может перейти в Ливерпуль

Ливерпуль может попрощаться с Ибрагимом Конате уже этим летом, ведь французский защитник сообщил руководству клуба о намерении присоединиться к мадридскому Реалу после завершения действующего контракта, который действует до лета 2026 года.

Несмотря на неоднократные попытки мерсисайдцев продлить соглашение, договориться с игроком не удалось. Теперь руководство Ливерпуля рассматривает вариант с его продажей уже в это трансферное окно, чтобы избежать потери футболиста бесплатно следующим летом.

В связи с этим клуб активно ищет замену в центр защиты. Одним из кандидатов является украинский защитник Борнмута Илья Забарный.

Забарный значительно прогрессировал – уверенно действует в единоборствах и уверенно работает с мячом. Его рыночная стоимость выросла до 42 миллионов евро, и он выглядит как отличный вариант для клубов из топ-4 АПЛ. Также известно об интересе к игроку со стороны ПСЖ, поэтому конкуренция за украинца может усилиться в ближайшее время,

– сообщает источник.

Среди других потенциальных замен Конате есть Марк Гехи с Кристал Пэлас, Пьеро Инкапье из Байера, Антониу Силва из Бенфики и Йоэль Ордоньес из Брюгге.

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. В них он отметился одной результативной передачей.

Напомним, что трансфер украинца в ПСЖ под угрозой срыва из-за присутствия Матвея Сафонова.