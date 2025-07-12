Экстренер Барселоны сообщил, что сумел побороть тяжелое заболевание. Однако он продолжает проходить медицинские обследования, пишет 24 Канал со ссылкой на Voetbal International.

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Легенда поборол рак

Сейчас ван Гаалу проходит регулярные медицинские обследования, но, как он сам признается, рак больше не представляет проблемы.

Все идет все лучше и лучше. Я больше не имею проблем с раком. Два года назад мне несколько раз делали операции. Тогда все было плохо. Но в конце концов все обошлось, так что теперь могу этим управлять. Меня проверяют каждые несколько месяцев, и все хорошо. Я становлюсь все крепче и здоровее,

– сказал Луи ван Гаалу.

Отметим, что трижды возглавлял национальную команду Нидерландов и сумел привести ее к бронзовым медалям на чемпионате мира 2014 года. Он также работал с Аяксом, Барселоной, АЗ, Баварией и Манчестер Юнайтед. Под его руководством Аякс выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Барселона под его руководством стала обладателем Суперкубка УЕФА.