Диогу Жота навсегда останется 20-м номером Ливерпуля. После консультаций с его женой Руте и семьей клуб объявил о выводе из обращения номера культового форварда, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

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Это решение касается не только основной команды "мерсисайдцев", но и женской и академии LFC.

Диогу Жоту присоединился к Ливерпулю в 2020 году. Португалец выбрал для себя футболку с 20-м номером. Вместе с форвардом "красные" завоевали свое 20-е чемпионство.

"Этот шаг является признанием не только неоценимого вклада нашего парня из Португалии в успехи "красных" на поле за последние пять лет, но и глубокого личного влияния, который он имел на своих товарищей по команде, коллег и болельщиков, а также прочных связей, которые он с ними построил", – говорится в заявлении клуба.

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Достижения Жоты в Ливерпуле

Напомним, что Диогу Жота стал игроком Ливерпуля 19 сентября 2020 года. В составе "мерсисайдцев" он сыграл 182 матча во всех турнирах, забил 65 голов и отдал 26 ассистов.

Вместе с "красными" он стал чемпионом Англии (2024/25), обладателем Кубка Англии (2021/22), Суперкубка Англии (2022) и дважды Кубка футбольной лиги (2021/22, 2023/24).

Жизнь Диогу Жоты и его брата Андре Силвы трагически оборвалась 3 июля 2025 года. Футболисты погибли в результате аварии на трассе в Испании. Недавно полиция обнародовала новые детали ужасного ДТП.