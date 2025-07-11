ДІогу Жота назавжди залишиться 20-м номером Ліверпуля. Після консультацій з його дружиною Руте та сім'єю клуб оголосив про виведення з обігу номера культового форварда, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Ліверпуль вшанував пам'ять Діогу Жоти

Це рішення стосується не тільки основної команди "мерсисайдців", але й жіночої та академії LFC.

Діогу Жоту приєднався до Ліверпуля у 2020 році. Португалець обрав для себе футболку з 20-м номером. Разом з форвардом "червоні" здобули своє 20-те чемпіонство.

"Цей крок є визнанням не лише неоціненного внеску нашого хлопця з Португалії в успіхи "червоних" на полі за останні п'ять років, а й глибокого особистого впливу, який він мав на своїх товаришів по команді, колег та вболівальників, а також міцних зв'язків, які він з ними збудував", – йдеться у заяві клубу.

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Досягнення Жоти у Ліверпулі

Нагадаємо, що Діогу Жота став гравцем Ліверпуля 19 вересня 2020 року. У складі "мерсисайдців" він зіграв 182 матчі у всіх турнірах, забив 65 голів та віддав 26 асистів.

Разом з "червоними" він став чемпіоном Англії (2024/25), володарем Кубка Англії (2021/22), Суперкубка Англії (2022) та двічі Кубка футбольної ліги (2021/22, 2023/24).

Життя Діогу Жоти та його брата Андре Сілви трагічно обірвалося 3 липня 2025 року. Футболісти загинули внаслідок аварії на трасі в Іспанії. Нещодавно поліція оприлюднила нові деталі жахливого ДТП.