На жаль, згодом з'явилася інформація, що разом з ним пішов у засвіти також його брат Андре Сілва. 24 Канал зібрав усю інформацію про жахливу трагедію.

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Що відомо про загибель Діогу Жоти

Вона сталася в ніч з 2 на 3 липня в іспанській провінції Самора. Футболіст Ліверпуля був у відпустці, де відпочивав з рідними та близькими.

Приблизно о 1:30 ночі за місцевим часом на шосе А-65 автомобіль Lamborghini потрапив у ДТП та з'їхав з дороги. Це сталося через прокол шини під час обгону.

Машину занесло з траси, після чого вона одразу загорілася. За словами свідків, які викликали екстрені служби, автомобіль був охоплений полум'ям, яке швидко поширилося на рослинність довкола.

На місце аварії прибули поліціянти, пожежники та медики. На жаль, вони були безсилі в цій ситуації та змогли лише підтвердити смерть двох чоловіків, які згоріли живцем в автомобілі.

Відео з місця аварії Діогу Жоти та його брата

Хто був в авто з Жотою

Разом з Діогу Жотою в машині їхав його молодший брат Андре Сілва. 25-річний родич також був футболістом, він грав за Пенафіел, який виступає у другій лізі Португалії.

Обидва гравці були вихованцями португальського клубу Гондомар. Успішнішою кар'єра була в Діогу Жоти, який став зіркою АПЛ і провів неймовірні останні півтора місяця свого життя.

У Жоти залишилася дружина та діти

За цей відрізок часу він здобув з Ліверпулем чемпіонство Англійської Прем'єр-ліги, тріумфував зі збірної Португалії в Лізі націй та одружився. У нього залишилася дружина та троє дітей.



Діогу Жота з родиною / Фото з соцмереж дружини футболіста

Реакція Роналду на смерть Жоти

На цю трагедію вже відреагував Кріштіану Роналду в соцмережі X. Він приніс свої співчуття близьким Діогу Жоти та його брата:

Це не має сенсу. Щойно ми були разом у національній збірній, а згодом ти одружився. Твоїй родині, твоїй дружині та твоїм дітям я висловлюю співчуття та бажаю всієї сили світу. Я знаю, що ти завжди будеш з ними. Спочивайте з миром, Діогу й Андре. Ми всі сумуватимемо за вами.

До слова. З 2019 року Діогу Жота грав за збірну Португалії. У складі національної команди він провів 49 матчів, у яких забив 14 голів.

Нагадаємо, що протягом кар'єри португальський форвард грав також у Пасуш-де-Феррейрі, Порту та Вулвергемптоні. Він на клубному рівні ставав чемпіоном АПЛ і Чемпіоншипа, а також вигравав Кубок Англії та двічі Кубок англійської ліги.