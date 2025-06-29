Зацікавленість у послугах російського голкіпера ПСЖ Матвія Сафонова виявляв турецький Галатасарай. Такий варіант запалював зелене світло для трансферу Іллі Забарного в команду Луїса Енріке, пише 24 Канал з посиланням на Biyogala.

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Як Сафонов може завадити трансферу Забарного

За інформацією джерела, пріоритетними цілями для стамбульського клубу є кандидатури голкіперів АПЛ – Джорджа Петровича з Челсі та Еміліано Мартінеса з Астон Вілли.

Галатасарай наразі зосередився на підписанні воротаря "синіх". "Леви" розраховують взяти Петровича в оренду з правом обов'язкового викупу. Турецький клуб планує витратити 20 мільйонів євро.

У разі успішного завершення перемовин Галатасарай відмовиться від кандидатури Матвія Сафонова. Водночас парижани вже найшли заміну росіянину. Другим голкіпером ПСЖ стане 18-річний Ренато Марін, який на правах вільного агента залишить Рому.

Втім, впадати у відчай не варто. На Сафонова ще претендує англійська Астон Вілла.

Зазначимо, що у минулому сезоні Сафонов відіграв за ПСЖ 17 матчів, у яких пропустив 13 м'ячів. Росіянин влітку 2024 року став гравцем команди Луїса Енріке. За перехід голкіпера Парі Сен-Жермен заплатив російському Краснодару 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе подав до суду на свій колишній клуб. Французький форвард звинувачує ПСЖ у психологічному переслідуванні.