Появились новые слухи о личной жизни испанского футболиста. Вундеркинда из Барселоны связывают с известной аргентинской звездой шоубизнеса, сообщает 24 канал со ссылкой на gsm_hq.

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С кем Ямалю приписывают отношения?

По имеющейся информации, Ламина Ямаля связывают с Никки Николь. Известно, что на Дне рождения вингера Барселоны певица и футболист обменялись поцелуями, когда девушка появилась на его закрытой вечеринке.

Слухи о возможном романе Ямаля и Николь набрали обороты после того, как Ламин поделился фото с красным следом от помады. Впоследствии Хави де Ойос вмешался, подлив масла в огонь.

Да, мне это сообщил очень надежный источник. В клубе на пляже 24 июля Ямаль и Никки поцеловались и вместе ушли около четырех утра,

– рассказал Ойос.

Стоит отметить, что Никки Николь и ранее приписывали отношения с другими известными футболистами. В частности, с аргентинским хавбеком Челси Энцо Фернандесом.

Ранее сообщали о том, что Ламин Ямаль сменил игровой номер в Барселоне. Также испанский футболист принес немалое количество средств каталонскому клубу.