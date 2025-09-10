Российский футбол оказался в изоляции после начала полномасштабной войны в Украине. Местные клубы не допускают к еврокубкам, а сборная отстранена от международных соревнований, сообщает 24 Канал.
По теме Деньги на войну: УЕФА выплатил клубам из России 11 миллионов с начала полномасштабного вторжения
Что грозит Смолову?
Тем временем, в самой России продолжают случаться дикие истории с местными футболистами. В одной из них оказался известный экс-игрок местной сборной Федор Смолов.
Еще в мае нападающий попал в скандальную ситуацию в одном из кафе Москвы. Федор устроил перепалку с одним из посетителей, после чего полез в драку.
Смолов попал кулаком в голову двум парням, хотя другие присутствующие пытались их остановить. В конце концов одному из них понадобилась медицинская помощь. Среди возможных причин драки называли вымогательство денег у футболиста и угрозы в его адрес.
Нападение Смолова на посетителей кафе: смотреть видео
Теперь же дело дошло до суда. Против 35-летнего футболиста возбудили уголовное дело. Смолов может быть наказан лишением свободы до трех лет, а также обязательными исправительными работами на такой же период.
Отметим, что несмотря на санкции от УЕФА Россия продолжает получать выплаты от организации. Более того, президент союза Александер Чеферин еще и защищает страну-террористку.
Кто такой Федор Смолов?
- Смолов является воспитанником московского Динамо, где и начинал свою профессиональную карьеру
- Позже нападающий поиграл за Фейенорд, Анжи, Урал, Локомотив, Сельту и Краснодар.
- С последнего клуба Федор ушел этим летом и до сих пор остается свободным агентом.
- Кроме того, на его счету 45 матчей и 16 голов за сборную России.
- В 2022 году Смолов открыто осудил нападение на Украину постом "Нет войне" в инстаграме, но позже он его удалил.