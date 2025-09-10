Російський футбол опинився у ізоляції після початку повномасштабної війни в Україні. Місцеві клуби не допускають до єврокубків, а збірна відсторонена від міжнародних змагань, повідомляє 24 Канал.

Що загрожує Смолову?

Тим часом, у самій Росії продовжують траплятися дикі історії з місцевими футболістами. В одній із них опинився відомий ексгравець місцевої збірної Федір Смолов.

Ще у травні нападник потрапив у скандальну ситуацію в одному з кафе Москви. Федір влаштував перепалку з одним із відвідувачів, після чого поліз у бійку.

Смолов влучив кулаком в голову двом хлопцям, хоча інші присутні намагались їх зупинити. Зрештою одному з них знадобилась медична допомога. Серед можливих причин бійки називали вимагання грошей у футболіста та погрози на його адресу.

Тепер же справа дійшла до суду. Проти 35-річного футболіста порушили кримінальну справу. Смолов може бути покараний позбавленням волі до трьох років, а також обов'язковими виправними роботами на такий же період.

Відзначимо, що попри санкції від УЄФА Росія продовжує отримувати виплати від організації. Ба більше, президент союзу Александер Чеферін ще й захищає країну-терористку.

Хто такий Федір Смолов?