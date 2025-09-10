Російський футбол опинився у ізоляції після початку повномасштабної війни в Україні. Місцеві клуби не допускають до єврокубків, а збірна відсторонена від міжнародних змагань, повідомляє 24 Канал.
Що загрожує Смолову?
Тим часом, у самій Росії продовжують траплятися дикі історії з місцевими футболістами. В одній із них опинився відомий ексгравець місцевої збірної Федір Смолов.
Ще у травні нападник потрапив у скандальну ситуацію в одному з кафе Москви. Федір влаштував перепалку з одним із відвідувачів, після чого поліз у бійку.
Смолов влучив кулаком в голову двом хлопцям, хоча інші присутні намагались їх зупинити. Зрештою одному з них знадобилась медична допомога. Серед можливих причин бійки називали вимагання грошей у футболіста та погрози на його адресу.
Тепер же справа дійшла до суду. Проти 35-річного футболіста порушили кримінальну справу. Смолов може бути покараний позбавленням волі до трьох років, а також обов'язковими виправними роботами на такий же період.
Відзначимо, що попри санкції від УЄФА Росія продовжує отримувати виплати від організації. Ба більше, президент союзу Александер Чеферін ще й захищає країну-терористку.
Хто такий Федір Смолов?
- Смолов є вихованцем московського Динамо, де і починав свою професійну кар'єру
- Пізніше нападник пограв за Феєнорд, Анжі, Урал, Локомотив, Сельту та Краснодар.
- Із останнього клубу Федір пішов цього літа та досі залишається вільним агентом.
- Крім того, на його рахунку 45 матчів та 16 голів за збірну Росії.
- У 2022 році Смолов відкрито засудив напад на Україну постом "Ні війні" в інстаграмі, але пізніше він його видалив.