Російський футбол опинився під масштабними санкціями з початком повномасштабної війни в Україні. Місцеві клуби дискваліфіковані з єврокубків, а збірні не допущені до міжнародних турнірів. Втім це не заважає УЄФА потрапляти у скандальні ситуації, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Скільки отримали росіяни?

Як повідомляють британські ЗМІ, Російський футбольний союз (РФС) продовжує отримувати гроші від УЄФА. З 2022 року головний футбольний орган Європи виплатив клубам з країни-терористки близько 11 мільйонів євро.

Оформлені вони як "платежі солідарності" для команд, що не змогли потрапити у єврокубки. Втім за останні три роки жодна російська команда не грала на міжнародній арені. Проте російські клуби все ж отримували ці виплати у наступному обсязі:

3,3 мільйона євро за сезон 2022-2023

за сезон 2022-2023 3,4 мільйона євро за сезон 2023-2024

за сезон 2023-2024 4,3 мільйона євро за сезон 2024-2025

Оскільки кожен російський клуб платить податки у бюджет своєї країни, неважко здогадатися, що частина з грошей від УЄФА пішла на війну в Україні. При цьому європейський орган ще й примудрився додатково зганьбитися на цьому питанні.

У травні стало відомо, що чотири українські клуби не отримали виплати солідарності від УЄФА за останні два сезони. Мова про Металіст 1925, Чорноморець, Металург Запоріжжя та Реал Фарма.

На запит від команд УЄФА відповів, що перешкодою для виплат є "вимоги банку" та "географічне розташування у зоні бойових дій". Речник органу обіцяв надати більш розгорнуте пояснення ситуації, проте так і не зробив цього.