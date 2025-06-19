УЄФА досі не виплатила українським клубам солідарні виплати. УПЛ офіційно звернулася до керівництва організації з проханням пояснити, чому в умовах повномасштабної війни Україна фактично не отримує підтримки від європейського футболу, пише 24 канал з посиланням на KP.UA.

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Що таке солідарні виплати і кому вони призначені

Солідарні виплати – це частина механізму розподілу прибутків від Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Цьогорічна сума таких виплат становить 308 мільйонів євро.

Ці гроші призначені клубам, які не беруть участі в топ-турнірах, але активно розвивають молодіжний футбол.

Звернення УПЛ до УЄФА

В організації повідомили, що жоден український клуб не отримав передбачених виплат. УПЛ направила до УЄФА офіційний лист, у якому висловила занепокоєння та висловила прохання пояснити, чому в умовах війни українські клуби залишаються без фінансової підтримки.

Просимо УЄФА якнайшвидше пояснити причини невиплат та надати публічну інформацію щодо використання коштів солідарності у 2023-2024 роках,

– йдеться у зверненні.

Президент УЄФА Олександр Чеферін ніяк не прокоментував ситуацію.

Українська футбольна спільнота вважає, що це може бути спробою тиску, щоб Україна погодилася на повернення російських клубів в єврокубки, однак Україна готує звернення, де висловить свою незмінну позицію з цього питання.