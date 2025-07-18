Колишній президент УЄФА та триразовий володар "Золотого м'яча" Мішель Платіні став жертвою крадіїв. Його будинок на півдні Франції обікрали зловмисники, пише 24 Канал з посиланням на RMC Sport.

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Платіні пограбували у власному будинку

Інцидент трапився о 5:30 ранку. Легендарний французький футболіст прокинувся від шуму в саду. Через вікно Платіні побачив чоловіка в капюшоні, який тікав якомога далі від будинку.

Експрезидент УЄФА помітив ознаки крадіжки зі зломом та вирішив перевірити господарську будівлю, де зберігаються його трофеї. Колишній гравець збірної Франції недорахувався 20 медалей та кубків, здобутих під час ігрової кар'єри. Загальна сума збитків встановлюється.

Прокуратура Марселя розпочала розслідування зухвалого пограбування зі зломом. На щастя, легенда футболу не постраждав від дій крадія.

Нагадаємо, що Мішель Платіні під час ігрової кар'єри грав за Нансі, Сент-Етьєн та Ювентус. Він тричі ставав володарем "Золотого м'яча (1983, 1984, 1985) та чемпіоном Європи 1984 року.

У період з 2007 по 2016 роки був президентом УЄФА. Через фінансові операції та корупцію спортивного функціонера відсторонили від футбольної діяльності на 8 років.

Раніше повідомлялося про ганебну практику УЄФА нараховувати коефіцієнт відстороненій від клубних змагань Росії. У таблиці країна-агресорка випереджає Україну.