Бывший президент УЕФА и трехкратный обладатель "Золотого мяча" Мишель Платини стал жертвой воров. Его дом на юге Франции обокрали злоумышленники, пишет 24 Канал со ссылкой на RMC Sport.

Читайте также Как выглядит дом Шевченко, в котором он вырос

Платини ограбили в собственном доме

Инцидент произошел в 5:30 утра. Легендарный французский футболист проснулся от шума в саду. Через окно Платини увидел мужчину в капюшоне, который убегал как можно дальше от дома.

Экс-президент УЕФА заметил признаки кражи со взломом и решил проверить хозяйственную постройку, где хранятся его трофеи. Бывший игрок сборной Франции недосчитался 20 медалей и кубков, завоеванных во время игровой карьеры. Общая сумма ущерба устанавливается.

Прокуратура Марселя начала расследование дерзкого ограбления со взломом. К счастью, легенда футбола не пострадал от действий вора.

Напомним, что Мишель Платини во время игровой карьеры играл за Нанси, Сент-Этьен и Ювентус. Он трижды становился обладателем "Золотого мяча (1983, 1984, 1985) и чемпионом Европы 1984 года.

В период с 2007 по 2016 годы был президентом УЕФА. Из-за финансовых операций и коррупции спортивного функционера отстранили от футбольной деятельности на 8 лет.

Ранее сообщалось о позорной практике УЕФА начислять коэффициент отстраненной от клубных соревнований России. В таблице страна-агрессор опережает Украину.