Організація зганьбилась своєю таблицею коефіцієнтів. Відсторонена від змагань Росія дивом знаходиться вище за Україну, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

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Місце України та Росії в рейтингу УЄФА

Перед початком нового сезону УЄФА оновила таблицю коефіцієнтів, що визначає кількість команд-учасників континентальних турнірів з різних країн. У рейтингу організації Україна опинилась нижче Росії.

Зазначимо, що команди ворожої країни вже три роки не беруть участь у турнірах під егідою УЄФА, але отримали по 4,333 бала за кожен сезон. Таким чином Росія має у своєму активі 18,299 очок та займає 26 місце.

Україна, яка втратила чимало можливостей через вторгнення росіян, починаючи ще з 2014 року, опинилась на 28 місці. Перед початком нової єврокубкової кампанії українці мають 17,600 балів.

До слова. Україна втратила пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів. Тепер чемпіон країни має пройти кваліфікацію, а також скоротилась кількість команд-учасників єврокубків – 4.

Раніше повідомляли, що УЄФА змінила важливе правило у єврокубках. У наступному сезоні на команди чекає серйозне нововведення.