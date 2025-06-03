Воно торкнеться правила переваги домашнього поля у плейоф. УЄФА з наступного сезону зробить зміну в ньому, щоб надати додатковий привілей командам, які показали найкращі результати на етапі ліги, повідомляє 24 Канал із посиланням на ESPN.

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Як зміну запровадить УЄФА

В кампанії-2024/2025 клуби, які посіли місця в топ-8 основного раунду, гарантовано грали матч-відповідь 1/8 фіналу вдома. Починаючи ж із чвертьфіналу порядок матчів визначався вже жеребкуванням, що зменшувало цінність високого місця на етапі ліги.

З наступного сезону це буде змінено. Порядок усіх матчів плейоф визначатиметься за позицією в таблиці.

Та команда, яка фінішувала вище, проводитиме матч-відповідь удома на кожній стадії плейоф. Це має спонукати клуби боротися за перемогу в кожному поєдинку під час основного етапу ліги.

Зазначається, що цю зміну ухвалив Комітет клубних змагань УЄФА під час засідання, яке відбулося перед фіналом Ліги чемпіонів. Очікується, що таке нововведення буде застосоване в усіх єврокубках, а остаточно рішення мають затвердити 28 серпня.

До слова. В наступному сезоні Україну на міжнародній арені представлять чотири клуби: Динамо, Шахтар, Олександрія та Полісся. Всі вони почнуть свій шлях у єврокубках із кваліфікаційного раунду.

Нагадаємо, що напередодні УЄФА визначила найкращий гол Ліги чемпіонів-2024/2025. Його автором став зірковий вундеркінд Барселони.